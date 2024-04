Caminhões na pista seletiva?

A prefeitura segue avaliando possibilidades para desafogar o trânsito na Avenida Brasil durante o horário de rush. Na semana passada foram registrados longos congestionamentos, com motoristas levando até quatro horas para chegar da Zona Oeste ao Centro do Rio. Ontem, apesar do volume menor, ainda houve trânsito lento.

Uma das possibilidades em discussão é liberar uma das duas faixas exclusivas para caminhões. No momento, há uma faixa somente para os BRTs e outra para os demais ônibus e táxis. Esta última seria a liberada para caminhões.