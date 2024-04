Tem um buraco enorme no cruzamento entre a Avenida Doutor Délio Guaraná e a Rua José Antônio Nora, no bairro de Coelho da Rocha, em São João de Meriti. Infelizmente, vários carros já caíram com a roda dentro. Preocupados, os próprios moradores da região tentam colocar objetos para sinalizar. Todo mundo já viu isso, menos a prefeitura. Tem que ser consertado!