Essa imagem define o descaso da Comlurb com os moradores e pedestres que passam diariamente pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr, na altura do número 623, em Del Castilho. O problema com a limpeza e coleta de lixo não é recente. Para piorar, fica bem perto de um shopping e furtaram até a tampa de um dos bueiros. Por conta disso tudo, a área fica muito nojenta. É uma falta de respeito com a população. Esperamos que o jornal possa nos ajudar a resolver.