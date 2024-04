Boas práticas de gestão

A Associação de Negócios do Brasil (ANB) realizou, na tarde do último dia 4, a segunda edição do prêmio ANB Cidades. O evento, que aconteceu no espaço Sebrae RJ, Centro do Rio, reconheceu as áreas que mais se desenvolveram nos municípios, incluindo, políticos e autoridades que se destacaram em seus setores de atuação.

Entre os agraciados então a deputada estadual Tia Ju, que também recebeu título de sócia benemérita da associação, a vereadora de Itaperuna Amanda da Aidê, o presidente da Câmara de Miracema Genessi Rodrigues, os desembargadores Cairo Italo e Siro Darlan, a presidente da Imprensa Oficial do Estado Patrícia Damasceno e Antonio Manoel de Souza, vice-presidente da Fundação Leão XIII.

Na categoria cidades, os seguintes prefeitos foram premiados: Dayse Neves, de Paraíba do Sul; Manoela Perez, de Saquarema; Leandro Peixe, de Rio Bonito; André Português, de Miguel Pereira; Aluísio D'Elias, de Quatis; Wilson Reis, de Duque de Caxias; Alan Bombeiro, de Mangaratiba; Welberth Rezende, de Macaé; e Paulo Vieira de Barros, prefeito de Bom Jardim.

Outras cinco prefeituras também ganharam destaque: Fernando Graça, prefeito de Valença; Joacir Barbaglio, de Três Rios; Maira Figueiredo, prefeita de Silva Jardim; Gean Marcos Pereira, de São José de Ubá; e Paulo Pinheiro, o Paulinho da Refrigeração, de Santo Antônio de Pádua.

Desenvolvimento econômico

O presidente da Associação de Negócios do Brasil, Raphael Leandro, enalteceu a premiação. "O evento anual tem por objetivo reconhecer e valorizar os gestores que mais se destacaram no estado do Rio, e também enaltecer aquelas pessoas que contribuem para seu desenvolvimento econômico com o título de sócio benemérito", destacou.