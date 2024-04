Gostaria de relatar o que vem acontecendo com a UPA do Hospital Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias. Os pacientes em estado grave estão sendo enviados para casa por falta de medicamentos. Dá pena ver o constrangimento dos profissionais de saúde que lá estão. Eles tentam ajudar de todas as formas possíveis, mas sem remédios não podem fazer nada.