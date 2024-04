Escrevo para expressar a minha indignação com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que continua inaugurando obras mesmo sem elas estarem prontas. Primeiro tivemos a situação absurda daquele parque em Realengo, e agora a tal da Transnorte, porque para ser Transbrasil deveria começar em Santa Cruz. É óbvio que do jeito que está, começando em Deodoro, só deve ser uns 10% da obra.