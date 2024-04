Homem é preso depois de roubar calças em loja na Uruguaiana

Um homem foi preso por agentes da Guarda Municipal na madrugada desta quarta-feira (10), durante patrulhamento na Rua Uruguaiana. A equipe avistou dois homens carregando varias sacolas de roupas, após arrombar uma loja de departamento na Rua do Ouvidor, esquina com a Uruguaiana. Um dos ladrões tentou fugir dos guardas, mas ele foi alcançado. A ocorrência foi registrada na 4ª DP (Centro) e posteriormente encaminhada para a 5ª DP (Mem de Sá), onde funciona a Central de flagrantes.

Preso por revender celular de origem suspeita



Na tarde de terça-feira (9), guardas municipais prenderam em flagrante um homem oferecendo um telefone celular sem procedência em frente ao camelódromo da Uruguaiana. As equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) estavam em ordenamento para garantir a ocupação da região e permitir que apenas os ambulantes licenciados atuem no local. O indivíduo foi encaminhado para a 4ª DP, no Centro.



Desde segunda-feira (8) a Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal estão ocupando a Uruguaiana para coibir irregularidades e para ordenar a região.