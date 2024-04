Iza confirma que está grávida do primeiro filho; saiba detalhes

A cantora Iza anunciou nesta quarta-feira, 10, que está grávida do primeiro filho. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista ao Estadão. Segundo a Glamour, ela estaria no terceiro mês de gestação.

Iza namora o atleta Yuri Lima, que joga pelo Mirassol, há pouco mais de um ano. Os dois confirmaram o relacionamento em fevereiro do ano passado por meio de uma publicação feita no Instagram do jogador. "Dona de mim", escreveu ele.

Em entrevista à Glamour, a cantora deu mais detalhes sobre a gravidez e revelou que sempre teve o sonho de ser mãe. "Estou em êxtase. [...] Me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos", disse.

Ela também descreveu o momento em que contou a novidade para o namorado. "Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria. [...] Choramos demais", afirmou.

A artista é uma das artistas confirmadas no Rock in Rio em setembro. Iza se apresentará no dia 20 de setembro, o Dia Delas, dedicado apenas a atrações femininas, no Palco Sunset do festival.