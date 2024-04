SANTO DO DIA

Santa Gemma Galgani: Nasceu em 1878, na Itália, e desde a infância experimentou visões místicas com Cristo. Aos 18 anos, após a morte da mãe, cuidou dos irmãos. Foi agraciada com os estigmas de Cristo em seu corpo, manifestação visível de sua união com o sofrimento redentor de Cristo. Apesar da saúde frágil, irradiava serenidade e alegria. Faleceu em 1903, aos 25. Canonizada em 1940 pelo Papa Pio XII, é padroeira dos farmacêuticos, das pessoas com dores de cabeça e dos que sofrem de problemas nas costas.