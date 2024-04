Douglas de Oliveira Rodrigues foi preso, suspeito de matar um homem durante uma discussão por uma vaga de carro, em Belford Roxo. Segundo as investigações, Douglas foi a uma loja de roupas femininas com a ex-companheira e estacionou o veículo na frente da casa da vítima, no bairro das Graças. Após a discussão por conta do local onde o carro estava, o suspeito sacou a arma e atirou contra Alessandro de Souza Gomes, que não resistiu.