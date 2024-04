Os moradores da Rua Júlia Dantas Soares, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, já estão cansados de pedir para arrumarem esse vazamento de esgoto a céu aberto. Já praticamente não tem asfalto na rua, e agora isso. Foram feitas inúmeras reclamações e ninguém apareceu para consertar. É um absurdo que tenhamos que lidar com isso, caminhando e levando crianças para a escola. Também corremos o risco de pegar alguma doença com essa água suja.