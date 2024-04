Quero denunciar uma onda de assaltos no bairro Lagoinha, em Nova Iguaçu. Todo dia aparece algum bandido, entre 03h30 até 04h50, para assaltar no ponto de ônibus em frente ao Mercado Simões, no Conjunto Elmo Braga. Já é figurinha repetida, fizemos boletim de ocorrência, fomos no batalhão na estrada de Madureira e nada! O povo está cansado de tanta insegurança!