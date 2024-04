Agenda cultural SP: Show de Arnaldo Antunes e mostra de Tomie Ohtake agitam fim de semana

Neste fim de semana, entre os espetáculos de música, estão as apresentações que o cantor e compositor Arnaldo Antunes e o pianista Vitor Araújo fazem juntos no Sesc Pinheiros na sexta, 12, sábado, 13, e domingo, 14. Eles mostram as canções que estão no álbum

O bandolinista Hamilton de Holanda faz show na Casa Natura na sexta-feira, 12, com seu projeto que destaca as composições de Djavan. No sábado, 13, no mesmo local, a cantora Rita Benedditto apresenta seu novo show, Samba de Benneditto, resultado de uma extensa pesquisa que ela fez sobre o gênero em diferentes regiões do País. Também no sábado, a dupla Jorge & Mateus faz show com hits de carreira no Espaço Unimed.

Na Galeria Nara Roesler, na região dos Jardins, a exposição Tomie Ohtake - Infravermelho exibe mais de 15 obras da artista nipo-brasileira, algumas delas inéditas para o público.

Shows

11 de abril, quinta-feira, 19h

Verônica Ferriani - No show Cochicho no silêncio vira barulho, irmã, a cantora e compositora apresenta o projeto em que aborda questões relacionadas à maternidade e ao cuidado, mas também ao papel designado à mulher ainda nos dias de hoje. Entre as canções, quase todas autorais, estão Não Me Contento e Cadê Humor? Onde: Centro Cultual São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Quanto: Gratuito (reservas).

11 de abril, quinta-feira, 22h

Roberta Miranda - Compositora de um dos maiores clássicos da música sertaneja - a canção A Majestade e o Sabiá - Roberta grava um novo DVD, batizado de Infinito, que se transformará em um show com o qual a cantora sairá em turnê. A gravação terá as participações de Luísa Sonza e Gustavo Mioto. Onde: Villa Country. Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca. Quanto: R$ 60/R$ 140.

12 de abril, sexta-feira, 21h30, 13 de abril, sábado, 21h30

Mariana Aydar e Mestrinho - A cantora e o músico fazem o lançamento do álbum Mariana e Mestrinho. Nele, além de novas versões para clássicos do forró, entre eles, Lamento Sertanejo e Pedras que Cantam, apresentam também as músicas inéditas Boy Lixo, Até o Fim e Te Faço um Cafuné - essa última entrou para a trilha da novela Renascer. Onde: Sesc Pompeia. Comedoria. R. Clélia, 93, Pompeia. Quanto: R$ 15/R$ 50.

12 de abril, sexta-feira, 22h

Hamilton de Holanda - Vencedor de três Grammy Latinos, o músico apresenta o show Samurai - Hamilton de Holanda e a Música de Djavan. Acompanhado por banda, Holanda toca canções como Oceano, Faltando Um Pedaço, Luz, Lambada de Serpente e Sina. Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Quanto: R$ 70/R$ 200.

12 de abril, sexta-feira, 21h l 13 de abril, sábado 21h, 14 de abril, domingo, 18h

Arnaldo Antunes e Vitor Araújo - O cantor e compositor Arnaldo Antunes se une ao pianista Vitor Araújo para o espetáculo Lágrimas no Mar. Os dois já estiveram juntos para a gravação do álbum de mesmo nome, lançado em 2021, com composições autorais e inéditas. A exceção ficou por conta de Como 2 e 2, música de Caetano Veloso que fez sucesso na voz de Gal Costa. Onde: Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 18/R$ 60.

13 de abril, sábado, 21h

Jethro Tull - Depois de ter que adiar sua vinda ao País em 2020, a banda liderada pelo vocalista Ian Anderson apresenta a turnê Rökflöte, nome do álbum lançado pelo grupo em 2023. No repertório, além das novas canções, músicas que a banda gravou em mais de 30 discos lançados, com destaque para o blues e a música progressiva. Onde: Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida. Quanto: R$ 290/ R$ 450.

13 de abril, sábado, 22h

Jorge Vercillo - Na turnê JV30, o cantor e compositor celebra suas três décadas de estrada ao relembrar hits como Monalisa, Sensível Demais, Final Feliz, Homem-Aranha, Ela Une Todas as Coisas e Qui Nem Maré. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo. Quanto: RS 240/R$280

13 de abril, sábado, 22h

Rita Benneditto - Conhecida pela longa turnê do show Tecnomacumba, cantora apresenta um novo projeto, o Samba de Benneditto, no qual ela traz o resultado de uma pesquisa sobre como o samba é apresentado em diferentes regiões do País. Entre as manifestações selecionadas pela cantora estão o Samba de Véio, de Pernambuco, e o Bule-Bule, da Bahia. Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Quanto: R$ 80/R$ 200.

13 de abril, sábado, 22h

Jorge & Mateus - A dupla que estourou no embalo do 'sertanejo universitário' e se tornou uma das mais populares do gênero apresenta show em que canta seus grandes hits, entre eles, Pode Chorar, Voa Beija Flor, Amo Noite e Dia, A Hora é Agora, Sosseguei e Propaganda. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 740/R$ 240.

Teatro

O Elogio da Loucura - Inspirado na obra O Elogio da Loucura, de Erasmo de Rotterdam, o monólogo sob direção de Eduardo Figueiredo traz atriz Leona Cavalli personificada como a loucura do mundo e as diferentes formas de como ela atinge as pessoas. Onde: Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. Quando: De 13/4 a 04/5. Sábados, 21h; domingos, 20h30. Quanto: R$ 50/R$ 80.

Véspera - O solo escrito, dirigido e estrelado por Fernanda Stefanski promove o encontro das personagens G.H., extraída do romance A Paixão Segundo G.H., da autora brasileira Clarice Lispector, e Ofélia, criada pelo inglês William Shakespeare para Hamlet. Ao cruzar a vida dessas duas mulheres, a peça aborda a psique feminina em uma investigação sobre loucura, identidade e liberdade. Onde: Teatro Arthur Azevedo. Av. Paes de Barros, 955, Alto da Mooca. Quando: De 12 a 28/4, 6ªs e sábados, 20h; domingos, 18h. Quanto: Gratuito (retirar ingresso 1h antes).

Bash - Composto por três cenas, o texto do dramaturgo americano Neil LaBute expõe questões que as pessoas insistem em abafar dentro delas. Em um dos atos, um homem conta como a morte da sua filha lhe garantiu a permanência no emprego. No outro, um casal universitário rememora o aniversário de namoro em uma viagem especial até que um evento violentamente inesperado acontece. Por fim, uma mulher relata como foi seduzida pelo seu professor na época da escola e como isso lhe rendeu uma drástica consequência. Onde: Teatro Elevador. R. Treze de Maio, 222, Bela Vista. Quando: De 13/4 a 12/5. Sábados e domingos, 19h. Quanto: R$ 60.

Mostra de Solos - A programação organizada pelo Itaú Cultural apresenta duas peças por final de semana, sempre com temáticas sociais. Em A Cobradora (11 e 12/4), a atriz Maria Alencar Rosa, da Zózima Trupe, retrata muitas mulheres a partir de histórias orais de cobradoras de ônibus. Portar (ia) Silêncio (13 e 14/4) parte do depoimento em vídeo de nove migrantes nordestinos radicados em São Paulo sobre o trabalho nas portarias de prédios da cidade. Eles são personificados pelo ator Jhoao Junnior. A mostra segue até o dia 19/5. Onde: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Metrô Brigadeiro. Quando: 11 e 12/4, 19h. 13e 14/4, 18h. Quanto: Gratuito (reservas).

Exposição

Tomie Ohtake - Infravermelho - Com curadoria de Paulo Miyada, a galeria Nara Roesler, em parceria com o Instituto Tomie Ohtake, exibe mais 15 obras de Tomie Ohtake (1913-2015). São trabalhos desenvolvidos pela artista nipo-brasileira sobretudo nos anos 1990, quando ela consolida a transição, iniciada dez anos antes, do uso de tinta acrílica em detrimento da tinta a óleo. A mostra terá ainda uma escultura em tubo metálico pintado de branco e um conjunto de pinturas de 30cm x 30 cm nunca exibido ao público. Onde: Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jardins. Quando: De 13/4 a 8/6. De 2ª a 6ª, 10h/19h; sábado, 11h/15h. Quanto: Gratuito.

Sob o Céu, Sobre o Chão: o Centro de São Paulo - A exposição individual traz 50 imagens em preto e branco e inéditas do fotógrafo gaúcho Ale Ruaro, que usa o retrato para dar visibilidade para profissionais do sexo, adeptos radicais de práticas sadomasoquistas e pessoas em situação de rua que vivem no centro da cidade de São Paulo. A curadoria é de Gabriela Longman Onde: Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, República. Quando: De 13/4 a 26/5. De 2ª a 6ª, 9h/21h; sábado e domingo, 9h/18h. Quanto: Gratuito.

As Vidas da Natureza-Morta - A exposição apresenta mais de 300 obras realizadas por 61 artistas acadêmicos, populares, modernos e contemporâneos, que retratam a vida cotidiana com diversas referências de natureza-morta. Entre os artistas estão nomes como Aldemir Martins, Alina Okinaka, Ana Luiza Dias Batista, Anita Malfatti, Antonio Pulquério, Carlos Scliar, Estevão Silva, Yêdamaria, Juniara Alburquerque e Mariana Martins. Onde: Museu Afro Brasil Emanoel Araujo. Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 10, Ibirapuera. Quando: A partir de 13/4. 3ª a domingo, 10h/17h. Quanto:

R$ 15.

Cama de Gato - A exposição coletiva da galeria Hermes Artes Visuais reúne obras de mais de 50 artistas para celebrar seus 13 anos de existência. Em diferentes suportes, entre eles a pintura e a escultura, a mostra, como remete o título, cria a sensação de um emaranhado de ideias para compartilhar dúvidas, inquietações, ideias, conceitos e compreensões de mundos de seus realizadores. Onde: Edifício Vera. R. Álvares Penteado, 87, Centro. Quando: De 13/04 a 11/05. 5ª e 6ª, 14h/18h; sábados, 13h /17h. Quanto: Gratuito.