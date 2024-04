Time de Yuri Lima, namorado de Iza, faz homenagem após anúncio da gravidez da cantora

Após o anúncio da gravidez de Iza na quarta-feira, 10, o time em que joga Yuri Lima, namorado da cantora, prestou uma homenagem à criança. O Mirassol, clube do interior de São Paulo, publicou no Instagram a foto de um body de bebê, com as cores do time.

A postagem faz referência à música Talismã, lançada pela cantora em 2021. "Já guardamos pro seu talismãzinho ou sua talismãzinha, papai", escreveu o clube na publicação.

Veja aqui

O futuro papai respondeu à publicação. "Amanhã já pego, hein", escreveu o jogador.

A cantora Iza anunciou nesta quarta-feira, 10, que está grávida do primeiro filho. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista ao Estadão. Segundo a Glamour, ela estaria no terceiro mês de gestação.

Iza namora o atleta Yuri Lima, que joga pelo Mirassol, há pouco mais de um ano. Os dois confirmaram o relacionamento em fevereiro do ano passado por meio de uma publicação feita no Instagram do jogador. "Dona de mim", escreveu ele.