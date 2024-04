SANTO DO DIA

São José Moscatti:

Médico e cientista, venerado por suas contribuições para a medicina e por sua vida de profunda fé e serviço aos necessitados. Nasceu em 1880, na Itália. Dedicou-se ao campo da hematologia, fazendo importantes descobertas no diagnóstico e tratamento de várias doenças do sangue. Nunca hesitou em atender às necessidades daqueles que sofriam. Sua bondade e compaixão eram evidentes em seu trabalho. Canonizado em 1987 pelo Papa João Paulo II, é lembrado como um modelo de santidade para os médicos, cientistas e todos os que buscam servir a humanidade com generosidade e compaixão.