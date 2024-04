Vídeo contesta versão de motorista

A Polícia Civil da Bahia teve acesso a um vídeo, capturado por uma câmera instalada em um carro, e contesta a versão apresentada pelo motorista.

De acordo com relato do motorista Carlos Alberto Silva, um veículo com farol alto tentou ultrapassar um caminhão e que ele, para evitar uma colisão, tentou desviar. No entanto, o vídeo mostra que o carro estava em velocidade entre 97km/h e 115km/h e mesmo assim não conseguia alcançar o ônibus. E fica bem claro que no momento que acontece o acidente, o ônibus não cruza com nenhum outro veículo realizando ultrapassagem.