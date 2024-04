Pedido com urgência! Queremos uma solução para a Rua Santa Sofia, na Tijuca, bairro da Zona Norte. Virou um ponto de drogas. Pedimos uma solução para o caso! Os idosos e as crianças passam por essas pessoas e precisam ficar assistindo elas fazendo uso de ilícitos, isso tudo na luz do dia. Já na madrugada, aumentou muito o número de assaltos por aqui, penso que está relacionado ao aumento de usuários de drogas.