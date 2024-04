Não me conformo com a situação do logradouro onde eu moro, Rua Salustiano Silva, 1256, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste. Todos jogam pilhas e pilhas de lixo em frente ao muro do BRT, tem comida espalhada, móveis, de tudo. E o pessoal cria caso com quem for despejar galhos secos de árvores, meu pai foi até ameaçado por um. Precisamos dar um jeito nessa zona!