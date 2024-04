PRF prende motorista suspeito de tráfico de drogas na BR-101 em Casimiro de Abreu

Casimiro de Abreu - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou nesta sexta-feira (12) a captura de um motorista suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na BR-101. A detenção ocorreu na noite de quinta-feira (11), no KM 203 da rodovia, na cidade de Casimiro de Abreu. O suspeito estava conduzindo um Renault Sandero com características adulteradas, e durante a abordagem foram encontrados uma considerável quantidade de entorpecentes no porta-malas, além de uma arma de fogo e munições.



Segundo informações da PRF, a vistoria no veículo revelou a presença de diversas sacolas contendo substâncias ilícitas: 20 tabletes de maconha totalizando 5 kg, 69 sacos contendo 6.900 pedras de crack, 10 sacos com 1.300 pinos de cocaína, entre outros. Além disso, foram localizados uma pistola Taurus 38 com dois carregadores e 56 munições, e um revólver Taurus 38 com 46 munições. Durante a inspeção minuciosa, foram identificados indícios de adulteração nos elementos do veículo.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, em Casimiro de Abreu Foto: Polícia Rodoviária Federal

Conforme relato do condutor, o material apreendido foi adquirido no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, com destino à cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele também confessou que receberia a quantia de R$ 2 mil pelo transporte das drogas.



O suspeito, juntamente com os entorpecentes e o veículo, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Casimiro de Abreu (121ª DP) para os devidos procedimentos legais.





