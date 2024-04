SANTO DO DIA

Santo Hermenegildo:

Hermenegildo era filho do rei visigodo Leovigildo e cresceu em uma família real. Inicialmente, ele seguiu os passos de seu pai na administração do reino, mas sua vida tomou outro rumo quando ele se converteu ao Cristianismo. Essa decisão lhe trouxe conflito com seu pai, que culminou em tragédia quando Hermenegildo se rebelou contra Leovigildo em defesa de sua fé e da ortodoxia católica. Ele foi capturado, preso e torturado. Em 13 de abril de 585, foi martirizado por ordem de seu próprio pai, tornando-se um mártir da fé católica. Ele é padroeiro dos conversos, prisioneiros e mártires.