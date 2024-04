Investigação concluída

Logo após o crime, ainda na noite de segunda, o carro de Edmilson foi encontrado vazio, parado na Ponte Rio-Niterói. O delegado Jorge Maranhão, titular da 35ª DP (Campo Grande), afirmou que o corpo do homem foi localizado na Baía de Guanabara. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros negou que havia encontrado o cadáver. A investigação foi concluído e o caso é dado como encerrado desde quarta-feira.

"Ficou apurado que (o autor) foi o ex-companheiro da vítima e remetemos o relatório à Justiça. Com a morte do Edmilson, o indiciamento dele foi extinto", afirmou o delegado ao MEIA HORA.

A família, no entanto, não se conforma com o desfecho. "A gente agora só quer as filmagens, né? Porque não tem corpo, não tem morte, né? Uma Ponte Rio-Niterói tem que ter câmera, tem que ver ele se jogando. A gente vai lutar na justiça, não vai acabar em pizza", concluiu a irmã da vítima.