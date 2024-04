Exército se manifesta

Procurado, o Comando Militar do Sudeste afirmou que "um dos civis denunciados pelo Ministério Público Militar, no Inquérito que investiga a subtração das armas no Arsenal de Guerra de São Paulo, foi preso pela Polícia Civil na região de Santana do Parnaíba".

"A Polícia Judiciária Militar está em contato com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro, a fim de esclarecer os fatos que envolveram a prisão de um dos réus do mencionado Inquérito. O Exército permanece atuando para a recuperação das armas restantes, bem como para a responsabilização dos envolvidos, de forma integrada com outros Órgãos de Segurança Pública".