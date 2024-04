PM mira quadrilha de roubo de veículos

Agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do 9° BPM (Honório Gurgel) realizaram, ontem, operações em comunidades da Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, as ações têm o objetivo de reprimir o roubo de veículos e interromper as atividades de criminosos envolvidos em disputas territoriais.

No bairro de Lins de Vasconcelos, policiais da CPP fazem uma operação no Complexo do Lins. Até o momento, de acordo com a PM, não há informações sobre prisões, apreensões ou confrontos.

Já em Rocha Miranda e Honório Gurgel, a equipe do 9° BPM realiza ações nas comunidades da Palmeirinha, Jorge Turco e Mundial. Nestas, também não há registro de prisões ou apreensões.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que, na região de Lins de Vasconcelos, uma escola não abriu as portas, em razão das operações policiais.

Arrastões se repetem

Enquanto a polícia mira quadrilha de roubo de carros, os arrastões na Avenida Pastor Martin Luther King seguem ocorrendo. Um carro foi roubado na noite da última quinta-feira, na altura de Inhaúma. Policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (UPP) foram acionados e conseguiram recuperar o veículo.

A Avenida Martin Luther King Jr., que corta seis bairros e liga Del Castilho à Pavuna, tem sido um alvo frequente de arrastões. Entre os dias 28 de março e 1 de abril, um intervalo de quatro dias, este crime foi praticado cinco vezes na via, que tem 25 km, segundo denúncias de passageiros, em alturas como do Morro do Engenho da Rainha e o Morro da Galinha, em Inhaúma.

Um arrastão também foi registrado em frente à porta da 44ª DP (Inhaúma), em 28 de março. Em uma filmagem, uma mulher relatou o momento de tensão. "Acabou de acontecer aqui na porta da delegacia. Todo mundo voltando e os carros estão atravessados na pista. Que loucura", disse.

Em 21 de março, uma mulher morreu ao ser baleada durante uma tentativa de arrastão na avenida.