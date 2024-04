Solicito que a Guarda Municipal venha fazer ronda nos horários de saída da Escola Municipal Cyro Monteiro, em Anchieta. Isso porque todos os dias está rolando confusão com alunos que forçam as portas de desembarque dos ônibus para entrar sem apresentar o cartão de gratuidade, o que já se tornou um transtorno enorme para os outros passageiros. Normalmente é no ponto de ônibus da Estrada do Engenho Novo.