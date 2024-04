Peço por favor que aumentem a fiscalização nos ônibus. Automóvel da linha Integrada 9, número 524 (carro C47747), que trafega no sentido Barra/Piabas, totalmente sem ar-condicionado e com as janelas sem a possibilidade de abrir. Um forno. Como respira com tudo fechado? Olha o perigo de contaminação com algum vírus. Se não tem ar-condicionado, o mínimo é poder abrir as janelas.