Levar ou não levar o cão?

Se o bichinho estiver vacinado e não for portador de zoonoses, o passeio está liberado. Para que não se torne uma dor de cabeça para o tutor, ele tem que ter à mão o documento de vacinação do pet. Sem o certificado, o animal não pode permanecer na areia. Além disso, o animalzinho tem que estar com coleira e guia, seja na areia ou na calçada: "E se o cachorro atacar alguém, o tutor responde pelo dano", alerta Jorge. A lei de circulação e permanência de cães nas praias do Rio é a 6.642, de 2019, que também estabelece que as fezes do bicho devem ser recolhidas pelo tutor.