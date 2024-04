Modalidades proibidas na beira do mar entre 8h e 17h

A prática de esportes com bolas, raquetes, petecas e discos na beira do mar é proibida entre 8h e 17h. Segundo o Código de Posturas da cidade, a galera do frescobol, do futevôlei e da 'altinha', por exemplo, pode se reunir na parte da areia próxima ao calçadão.

Em uma ocasião, a universitária Luma do Couto, 23, foi atingida por uma bola nas costas enquanto andava pela Praia de Copacabana: "Doeu bastante! Fico chateada, porque era algo que poderia ter sido evitado, já que é proibido jogar altinha nesta área da praia. Vejo também muitas pessoas praticando vôlei na beira da água".

O perrengue do som alto na praia é outro risco de conflito entre frequentadores. Aparelhos de som, alto-falante e outros equipamentos elétricos e eletrônicos são proibidos por lei. O decreto que silenciou a amplificação do som nas areias é o 50.671, sancionado em 2022. Neste caso, há a advertência pelo guarda municipal e multa que vai desde R$ 522 a consideráveis R$ 5.521.