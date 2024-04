Mestre de bateria é morto a tiros

O mestre de bateria da escola de samba Acadêmicos do Anil, Paulo Roberto da Silva, conhecido como Paulão, de 59 anos, foi morto a tiros, na noite de sexta-feira (12), no Anil, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada para o caso, na Rua Soldado Mario Korcel Filho, e já encontrou a vítima sem vida. Duas pessoas ainda ficaram feridas na ação.

Os baleados, que passavam pelo local no momento do ataque, foram identificados como Francisco da Silva, de 66, e Claudia M. da Silva, 48. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O local onde o ataque a tiros aconteceu foi isolado. Agentes da Divisão de Homicídios da Capital foram acionados para a perícia.

Trajetória

Conhecido no meio do samba, Paulão foi por muitos anos mestre de bateria da Renascer de Jacarepaguá, que desfile na Série Prata, onde permaneceu por mais tempo. Nas redes sociais, o perfil dedicado aos ritmistas da agremiação lamentou a morte do antigo líder.

"Todos recebemos muito chocados a notícia da partida desse grande colaborador do samba, personagem importante na história da Renascer de Jacarepaguá. Líder e grande regente por muito tempo da Bateria Explosiva (batizada pelo mesmo) e hoje chamada de Bateria Guerreira: Mestre Paulão. Sua passagem em nossa bateria foi sempre com alegria, entusiasmo e dedicação", dizia mensagem publicada no Facebook.