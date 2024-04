santo do dia

Santa Ludovina

Nasceu em 1380, em uma família pobre, sendo belíssima, antes dos 15 anos recebeu muitas propostas de casamento, mas por amor a Jesus, recusou todas. Em fevereiro de 1395, durante a festa de Nossa Senhora das Candeias, sofreu um acidente patinando no gelo, fraturando uma das costelas. O tratamento médico, muito doloroso, não conseguiu aliviar seu sofrimento e, com apenas 15 anos, ficou praticamente paralisada. Foi perseguida por alguns membros do clero que negavam-lhe os sacramentos. Santa Ludovina é a patrona dos patinadores, dos doentes, de muitas igrejas e hospitais.