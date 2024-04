Polícia investiga ataque em festa

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o ataque a tiros que deixou duas pessoas mortas e outras cinco feridas em uma festa, em Bento Ribeiro, na Zona Norte, na tarde de sábado. Wilson Henrique Nascimento, de 51 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, juntamente com as demais vítimas, mas não resistiu. Uma outra pessoa, não identificada, suspeita de ser um dos autores da ação, faleceu após ser baleada durante o ocorrido.

De acordo com informações da Polícia Militar, os criminosos invadiram a confraternização, na Rua Araraquara, em busca de um alvo específico e teriam aberto fogo, atingindo as vítimas. Os relatos de familiares de Wilson, no entanto, descrevem uma dinâmica diferente.

Os parentes, que estiveram ontem no Instituto Médico legal (IML), no Centro do Rio, para a liberação do corpo, contaram que tudo começou com uma tentativa de assalto.

Os familiares, que preferiram não se identificar, contaram que Wilson havia colocado seu carro para lavar em um posto de gasolina que fica próximo ao local onde a festa acontecia. Ele conhecia o aniversariante, então decidiu ir até o espaço para desejar parabéns.

No mesmo momento, um dos convidados que chegava para o evento e possuía registro de Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC) foi vítima de uma tentativa de assalto. Esse homem teria fugido para o interior do imóvel onde a comemoração acontecia. Ele foi seguido pelos criminosos que entraram no espaço já disparando.