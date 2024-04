No 'Bate-Papo BBB', Alane confessa ter errado com as estalecadas

A última eliminada do Big Brother Brasil 24, Alane, compareceu ao Bate-Papo BBB com Thais Fersoza e Ed Gama neste domingo, 14. Ela reagiu aos seus 3,6 milhões de seguidores, além de receber uma mensagem de carinho da cantora Fafá de Belém. A sister também não escapou de falar de suas polêmicas com Isabelle, sobre ter tomado estalecadas (perdido muitas estalecas) e sobre ter pegado alguns itens de outros participantes da casa.

Sobre as estalecas que perdeu durante o programa, a sister disse: "Eu sei que está errado. Nem eu passo pano para mim". Alane afirma que saiu do BBB devendo cerca de quatro mil estalecas. "Eu realmente não deveria ter feito isso. Se isso contribuiu para a minha saída, desculpa".

A bailarina defendeu seu posicionamento, ao ver suas falas sobre Isabelle durante as primeiras semanas do programa. "Não vou botar a culpa no Nizam das coisas que falei, porque eu realmente falei. Mas eu tenho que rever". Ela se justificou dizendo que suas atitudes foram de conversas no início do programa.

Alane se surpreendeu com os 3,6 milhões de seguidores que possui atualmente em suas redes sociais, com famosos como Dira Paes, Glória Perez e Gil do Vigor compondo a lista. "A Dira Paes! Eu te amo! Meu Deus do céu! Que legal", comentou.

Ela recebeu também um recado da cantora Fafá de Belém e um convite para ser embaixadora da Varanda de Nazaré, um evento criado por Fafá para divulgar o Círio de Nazaré. Alane também explicou a importância do Círio durante o bate-papo: "A maior procissão do mundo, católica, em prol da Nossa Senhora de Nazaré. E assim, falar sobre o Círio me emociona demais porque faz parte da minha vida e da vida de todos os paraenses, independente de religião".

A polêmica sobre a sister "roubar" itens de outros participantes também foi levada ao Bate-Papo BBB. Alane reagiu ao vídeo com montagens de momentos em que fala de objetos de algumas companheiras da casa e brincou: "Eu sou ladra".

Sobre sua aproximação mais recente com Davi durante o programa, ela confessou que "não foi [estratégia]. A gente [Alane e Beatriz] foi se aproximando dele. Eu realmente gosto do Davi". Por fim, ela revelou que a aproximação foi por afinidade.