Terminal Gentileza tem posto de vacinação contra gripe até sexta-feira

Destea segunda (15) até a próxima quinta (19), das 8h às 17h, o Terminal Gentileza será ponto de vacinação contra o vírus Influenza. A ação, realizada pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Poderão se vacinar todas as pessoas com mais de 6 meses de idade.



A vacina oferecida protege contra três sorotipos diferentes da doença: H1N1 Victoria, H3N2 Tailândia e B Áustria. Segundo dados da secretaria, a imunização contra a gripe é importante por prevenir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelos vírus da Influenza.



Para receber a dose, é importante apresentar documento de identificação com foto e a carteira de vacinação, quando possível.



Serviço



Vacinação do Terminal Gentileza

Período: de 15 a 19/4

Horário: das 8h às 17h