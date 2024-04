SANTO DO DIA

Santa Bernardete Soubirous: Nasceu em 1844, na França, numa família camponesa humilde. Desde a infância, lutou com problemas de saúde em consequência da asma. No dia 11 de fevereiro de 1858, enquanto recolhia gravetos para fazer uma fogueira, foi atraída por uma luz forte. A luz era Nossa Senhora, que a chamava para rezar. Compreendendo que havia sido escolhida por Nossa Senhora, ela se colocou a transmitir a mensagem de "conversão, amor e a necessidade de rezar o terço pela Imaculada Conceição". Ingressou na congregação das Irmãs da Caridade. Trabalhava como enfermeira no convento.