Padrasto confessa agressão a criança de 3 anos

O padrasto da menina L. E. B. S, de 3 anos, morta no domingo, em São João de Meriti, na Baixada, confessou à Polícia Civil que agrediu a criança antes de sua morte. Carlos Henrique da Silva Júnior foi preso em flagrante por homicídio qualificado, após ser encontrado na residência junto com o corpo da vítima, que apresentava sinais de agressões, no bairro Vila Rosali.

O caso aconteceu na Rua Antônio Alexandre de Oliveira. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados e, chegando ao local, depararam-se com duas viaturas do Samu. Os PMs isolaram a região para perícia e encaminharam o acusado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Ao MEIA HORA, o delegado Mauro Cesar da Silva Junior informou que a DHBF segue investigando para apurar se há outros envolvidos no crime e se as agressões eram corriqueiras.

Além do padrasto, a menina morava com a mãe e com outros irmãos. No momento do crime, ela estava no hospital com outra filha. A mulher prestou depoimento no domingo e não há nenhuma acusação contra ela.

Mike de Oliveira, pai da menina, revelou ao MEIA HORA, que a filha mais velha, de 9 anos, passou a morar com a mãe dele após reclamar de morar na residência com o padrasto. "Tenho três filhos com a mãe dela e a mais velha não queria, não gostava de ficar na casa da mãe. Ela está comigo, mora com a minha mãe. Ia para minha casa e não queria mais ir embora. Então, fiquei com ela e a mãe ficou com os dois mais novos", explicou.

"É uma covardia brutal o que ele (Carlos Henrique) fez com a minha filha, cadeia para ele é pouco. Eu estou sem cabeça nenhuma até para conseguir me expressar, mas meu sentimento é de revolta. Minha filha era uma criança muito meiga", acrescentou.