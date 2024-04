Sou morador do Rio Comprido, bairro da Zona Central. Gostaria de deixar a minha reclamação sobre a blitz que está acontecendo todos os dias úteis na saída do Túnel Rebouças, sentido Lagoa. Até agora não vi pararem um veículo, os PMs sempre de olho nos seus celulares. Isso tumultua todo o trânsito, fica congestionado tanto por cima quanto por baixo do Viaduto da Paulo de Frontin. Peço por uma fiscalização melhor.