Os moradores do bairro Caonze, no município de Nova Iguaçu, pedem ao governador que, em parceria com a prefeitura da cidade, construa um túnel de pouco mais de um quilômetro ligando a Rua João Rangel à Rua Floresta Miranda, localizada no Centro. Essa obra facilitaria o acesso dos moradores e definitivamente faria uma revolução no trânsito de Nova Iguaçu.