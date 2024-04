Vacinação no Gentileza

O Terminal Intermodal Gentileza (TIG), em São Cristóvão, ganhou ontem um ponto de vacinação contra a gripe itinerante, localizado no segundo piso, próximo ao guichê de informações e à escada rolante. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8h às 17h. Segundo o secretário de saúde Daniel Soranz, o ponto vai funcionar até o dia 26 e tem meta de vacinar cerca de 20 mil pessoas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a iniciativa busca facilitar o acesso e estimular a imunização da população contra o vírus da Influenza. Daniel Soranz esteve presente na inauguração.

"Estamos focando todos os nossos esforços para a vacina contra a Influenza. Esse vírus é o que mais mata no Rio e a gente pede para que as pessoas não atrasem a vacinação", reforçou o secretário.

O servidor público Rodrigo Diniz, de 43 anos, estava a caminho do trabalho quando chegou ao terminal, por volta das 8h, viu a campanha e, e em cerca de cinco minutos, já estava imunizado.

"Eu me vacino todos os anos e foi uma grata surpresa este ponto de vacinação aqui no Gentileza. É muito bom ter essa vacinação para o público geral, pois as vacinas são importantes para melhorar a imunidade, reduzir danos maiores e até evitar mortes", disse.

Reportagem do estagiário

JOÃO PEDRO BELLIZZI, sob supervisão de IURI CORSINI