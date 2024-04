Estoque contra covid zerado

O estoque de vacinas contra Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está zerado desde o sábado, quando ocorreu o Dia D de vacinação contra a gripe. Foram aplicadas as últimas 500 doses que o município tinha de reserva.

A vacina em falta é a bivalente, que vinha sendo aplicada na população acima dos 18 anos de idade, além das demais doses, que são destinadas aos outros grupos.

Segundo a SMS, a orientação para quem precisa se vacinar e ainda não o fez é aguardar até a chegada de novas doses. A pasta aguarda novas orientações do Ministério de Saúde para voltar com o cronograma de imunização no município do Rio.