Dois traficantes foragidos do Pará são presos em praia de Niterói

Agentes da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam, nesta terça-feira (16), dois traficantes foragidos do estado do Pará. Um deles é apontado como homem de confiança do chefe do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A dupla foi localizada na Praia de Itaipu, Região Oceânica de Niterói.



As investigações começaram após monitoramento de criminosos do Pará, que estariam buscando esconderijo em São Gonçalo. O Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), delegacias distritais da Região Metropolitana do Rio e a Polícia Civil paraense iniciaram um trabalho de inteligência para identificar e prender os traficantes. Após diligências, as equipes prenderam os bandidos. A ação conjunta contou com apoio da Polícia Civil do Pará.



Segundo as investigações, além de atuar no tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, um dos criminosos possui forte ligação e grande influência no Pará, onde é considerado uma espécie de liderança intelectual na organização dos crimes cometidos pela facção naquele estado. Ele também possuía um mandado de prisão em aberto.