Motoboy também sumiu na região na mesma noite

A Polícia Civil também investiga o desaparecimento de um motociclista de aplicativo em Brás de Pina, no Complexo de Israel. Segundo a namorada, Leonardo Correia dos Santos levava um passageiro em sua motocicleta até a Rua Ourique, um dos acessos à comunidade Cinco Bocas, no último sábado, mas não retornou.

Nas redes sociais, a companheira pede notícias que levem até a localização do namorado. Ela explica que ele finalizou a corrida por volta das 20h e logo depois desapareceu. O motorista usava uma moto Yamaha Factor de cor vermelha.

"Eu creio que você vai aparecer. Você é o amor da minha vida. Deus sabe que sem você eu não consigo. Meu namorado é trabalhador. Ele estava trabalhando dia e noite para pagar a moto dele e a nossa casa (alugamos um lar). Estava tudo tão perfeito, sabia? Eu estava feliz. Nunca me senti feliz como me senti com o Léo. Me sentia uma mulher amada", escreveu em sua rede social.

O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dá continuidade às investigações.