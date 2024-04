Peço que nos ajudem a entrar em contato com o setor de áreas verdes da Comlurb, para solicitar a poda de uma árvore localizada na Rua Barão de Ubá, em frente ao número 287, no Bairro Praça da Bandeira. Ela está prejudicando a todos, pois vivemos com medo de que um galho caia em alguma pessoa ou carro. Além disso, ajuda os meliantes que gostam de se esconder para fazer besteira.