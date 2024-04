A RioCard, que antes atendia no shopping de Nova Iguaçu, na avenida Marechal Floriano Peixoto, concedia algum conforto para os usuários. Inclusive, o local era coberto e tinha até algum tipo de refrigeração. Agora, o atendimento foi transferido pra longe, na Avenida Nilo Peçanha, e as pessoas que buscam ser atendidas pelo órgão precisam ficar no sol e na chuva e em pé, o que é um absurdo.