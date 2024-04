Davi confirma favoritismo e conquista o título do BBB24

Rio - Com 60,52% dos votos, o baiano Davi é o campeão do 'Big Brother Brasil 24', da TV Globo, superando na final Isabelle e Matteus. O vencedor embolsou o maior prêmio da história do reality show: R$ 2,92 milhões.

"Tantas pessoas estão torcendo agora e se vendo nesses três finalistas. Três brasileiros que tem em comum a vida simples, de muito suor, infância difícil, que em algum momento tiveram que abrir mão dos estudos que tanto desejavam porque a vida assim exigiu", disse o apresentador Tadeu Schmidt abrindo seu discurso.

"E a vitória vai para uma pessoa que merece demais. Por tudo que é, pela esperança que representa, pela maneira que se entregou nesses 100 dias, do seu jeitinho. É difícil você se ver de frente para um sonho, pois prepare-se para abraçá-lo pois a vitória do 'BBB 24' é sua, Doutor Davi", anunciou o apresentador para a explosão de felicidade do baiano, considerado o principal favorito na reta final do programa.

Confira: