A Polícia Civil investiga as circunstâncias em que o adolescente que atropelou outros jovens na saída de uma festa em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, no último domingo, conseguiu ter acesso a uma caminhonete. Segundo o delegado Flávio da Rosa Loureiro, a mãe, proprietária do veículo, permitia que ele a dirigisse. Marcos Iuri da Silva Costa, um dos atropelados após a briga, permanece internado em estado grave.