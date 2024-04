Trânsito perigoso em 'Big Field'

Em Campo Grande, na Zona Oeste, o pessoal que circula na Estrada do Campinho está fazendo "giro proibido". Já aconteceram três acidentes na esquina da Estrada Carvalho Ramos. Há várias escolas na região e as crianças precisam atravessar mais para frente: elas não atravessam no sinal porque não é confiável. Os motoristas fazem as passagens de maneira irregular, onde o certo é fazer o retorno mais à frente. A preferência é de quem vem da Carvalho Ramos. Há placas de sinalização e semáforos, mas ninguém respeita.