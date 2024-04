A agência do RioCard na Estação Central do Brasil está enorme todos os dias. A quantidade de passageiros que ficam na fila, no subsolo, para pegar o benefício da tarifa social é uma vergonha! O pessoal perde seu tempo de trabalho e estudo para esperar na fila. Peço ao Governo do Estado um atendimento digno ao trabalhador. É necessário se programar com antecedência para atender o público.