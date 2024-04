Mãe de Isabella Nardoni publica homenagem no dia que filha completaria 22 anos

Nesta quinta-feira (18), Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, publicou nas redes sociais uma homenagem para a filha. Na data, a jovem completaria 22 anos de idade. “Neste dia, você, sem ao menos saber, realizou o meu grande sonho: o sonho de me tornar mãe. Não poderia ter sido melhor, não poderia ter sido diferente. Você me ensinou muito desde a sua chegada, desde o nosso primeiro encontro, nosso primeiro abraço até o nosso último. Só quero que você saiba que meu coração, meus pensamentos, são sempre seus. Sempre sentirei a sua falta! Saudades infinitas, minha eterna boneca. Eu te amo muito”.



Em março de 2008, Isabella tinha apenas cinco anos quando foi encontrada morta após ter sido asfixiada e jogada de uma altura de seis andares pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá. O caso aconteceu no Edifício London, no distrito da Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo. Ambos foram condenados por homicídio doloso qualificado e cumprem pena de 31 e 26 anos de prisão em regime fechado, respectivamente.