SANTO DO DIA

Santo Expedito: Foi chefe de uma legião romana na Armênia, pois, no momento, o imperador Diocleciano se mostrou favorável aos cristãos. Guardava as fronteiras orientais do império contra ataques de bárbaros da Ásia. Apesar de sua fidelidade ao Império Romano, Santo Expedito foi obrigado a passar pelo martírio em 19 de abril de 309, quando Diocleciano mudou de ideia sobre os cristãos, por não negar sua fé em Jesus Cristo diante do imperador. Expedito é um santo que atrai devotos desde seu martírio. Além de padroeiro das causas urgentes, é também padroeiro dos militares, estudantes e viajantes.