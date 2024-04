Várias pessoas reclamam dos passageiros sentados no chão do BRT, mas depois de uma longa jornada de trabalho, mesmo cansado, ninguém deseja sentar no chão. Isso é culpa da má frota, que não é compatível com a demanda de passageiros. Se houvessem mais carros, isso não ocorreria. O respeito deveria ser do BRT com o cidadão! Nós merecemos um transporte público digno.