Tendência? Balenciaga comercializa pulseira de fita adesiva e divide opiniões nas redes sociais

Polêmica no mundo da moda! Nesta quinta-feira (18), um item da marca de luxo Balenciaga repercutiu nas redes sociais e o brasileiro fez questão de se manifestar. A tão falada pulseira de fita adesiva, foi lançada em março, durante a Paris Fashion Week para coleção outono/inverno 2024. O preço do acessório varia em torno de 3,000€, cerca de R$16 mil.



Nas redes sociais o item virou motivo de piada. “Vou começar a vender pneu de moto e falar que é cordão, tá maluco, pô!”; “Nada me tira da cabeça que Balenciaga é uma experimento social pra ver quanta besteira conseguem vender pelo marketing”; “Quando eu era criança fazia a mesma coisa com as fitas aqui de casa, se eu soubesse que ia virar moda, já tinha investido na minha marca desde nova”, comentaram.



A Balenciaga é uma renomada marca de moda de luxo, reconhecida por suas criações ousadas e vanguardistas, que muitas vezes desafiam as convenções da moda tradicional. Anteriormente a marca lançou alguns itens que desafiaram a aprovação do público, como a bolsa que imita sacolas de lixo, avaliadas em R$ 10 mil, o cross com salto, denominados Foam tem preço aproximado de R$ 2.700, e também o tênis destruído, que repercutiu nas redes sociais depois que a influenciadora Gkay adquiriu o item, conhecido como o Paris Sneaker, comercializado a R$ 10 mil.



No fim de 2022, a marca foi gravemente acusada de incitar pedofilia em campanha com crianças. A ação julgada envolvia crianças abraçadas com ursinhos de pelúcia vestindo adereços de couro associados a fetiches e sado masoquismo. As imagens haviam sido divulgadas como campanha de publicidade da nova linha de produtos da grife. A marca removeu as fotos de circulação.